ZEIT IM BILD 2
Folge 960: ZIB 2 vom 16.07.2026
27 Min.Folge vom 16.07.2026
EU-Kommissar Brunner will Binnenkontrollen in der EU aufheben | Kommissar Brunner drängt auf Aus von EU-Binnenkontrollen | Verantwortlicher des Morandi-Brücken-Einsturzes verurteilt | Kurzmeldungen | Gentherapie lässt Gehörlose wieder hören | Wetter | Vorschau auf "Eco" Hinweis der Redaktion: Die Langfassung des Interviews mit EU-Kommissar Brunner ist unter den Links zu dieser Sendung abrufbar
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