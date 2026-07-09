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ZEIT IM BILD 2

ZIB 2 vom 09.07.2026

ORF2Staffel 2026Folge 954vom 09.07.2026
ZIB 2 vom 09.07.2026

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ZEIT IM BILD 2

Folge 954: ZIB 2 vom 09.07.2026

27 Min.Folge vom 09.07.2026

Schellhorn wirbt für Bürokratieabbau | Schellhorn zum Bürokratieabbau: "Es braucht seine Vorlaufzeit" | Schlechtes Rechnungshof-Zeugnis für Doskozil | Harter Sparplan: Vier VW-Werke vor dem Aus | Wie Bots und Aktivisten Meinung machen | Meldungen | Wetter Hinweis der Redaktion: Die Langfassung des Interviews mit Josef Schellhorn ist unter den Links zu dieser Sendung verfügbar.

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