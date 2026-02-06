Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF1Staffel 1Folge 92vom 06.02.2026
Lillian Moschen (ORF) stellt die Verfilmung des Klassikers "Wuthering Heights" vor. Regisseurin Emerald Fennell, die für ihren schrillen und hyperfemininen Stil bekannt ist, spricht mit ihrem neuen Film auch schwierige Themen wie Sexismus, Macht und soziale Klassen an. Moschen wirft außerdem einen Blick auf die Weltpremiere des umstrittenen Dokumentarfilms "Melania". Sendungshinweis: "Guten Morgen Österreich", 6. Februar 2026

