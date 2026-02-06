ZIB Magazin Kino: "Wuthering Heights": Kultklassiker im HypeJetzt kostenlos streamen
ZIB Magazin Kino
Folge 92: ZIB Magazin Kino: "Wuthering Heights": Kultklassiker im Hype
6 Min.Folge vom 06.02.2026
Lillian Moschen (ORF) stellt die Verfilmung des Klassikers "Wuthering Heights" vor. Regisseurin Emerald Fennell, die für ihren schrillen und hyperfemininen Stil bekannt ist, spricht mit ihrem neuen Film auch schwierige Themen wie Sexismus, Macht und soziale Klassen an. Moschen wirft außerdem einen Blick auf die Weltpremiere des umstrittenen Dokumentarfilms "Melania". Sendungshinweis: "Guten Morgen Österreich", 6. Februar 2026
