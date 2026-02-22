ZIB Magazin Kino: "Ein Fast Perfekter Antrag"Jetzt kostenlos streamen
ZIB Magazin Kino
Folge 93: ZIB Magazin Kino: "Ein Fast Perfekter Antrag"
5 Min.Folge vom 22.02.2026
"Ein Fast Perfekter Antrag": Zwei Ex-Partner begegnen einander unerwartet wieder. Für den pingeligen Walter Adler, gespielt von Heiner Lauterbach, ist es die perfekte Gelegenheit, die freiheitsliebende Alice, dargestellt von Iris Berben, zurückzuerobern. Alice hingegen bleibt skeptisch und hält wenig von den Annäherungsversuchen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
ZIB Magazin Kino
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 1