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ZIB Magazin Kino

ZIB Magazin Kino: "Ein Fast Perfekter Antrag"

ORF1Staffel 1Folge 93vom 22.02.2026
ZIB Magazin Kino: "Ein Fast Perfekter Antrag"

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Folge 93: ZIB Magazin Kino: "Ein Fast Perfekter Antrag"

5 Min.Folge vom 22.02.2026

"Ein Fast Perfekter Antrag": Zwei Ex-Partner begegnen einander unerwartet wieder. Für den pingeligen Walter Adler, gespielt von Heiner Lauterbach, ist es die perfekte Gelegenheit, die freiheitsliebende Alice, dargestellt von Iris Berben, zurückzuerobern. Alice hingegen bleibt skeptisch und hält wenig von den Annäherungsversuchen.

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