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ZIB Magazin Kino: Romantische Komödie "Das Drama"

ORF1Staffel 1Folge 98vom 29.03.2026
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Folge 98: ZIB Magazin Kino: Romantische Komödie "Das Drama"

6 Min.Folge vom 29.03.2026

Regisseur Kristoffer Borgli greift für die romantische Komödie "Das Drama" mit Robert Pattinson und Zendaya die Idee von "Dream Scenario" auf: Nicolas Cage verkörperte darin einen Universitätsprofessor, der plötzlich in den Träumen der Menschen erscheint. Er wird über Nacht zur viralen Sensation. Doch als die Träume ins Albtraumhafte kippen, wird auch seine Berühmtheit zum Fluch.

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