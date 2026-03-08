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ZIB Magazin Kino

ZIB Magazin Kino: Frankensteins Geschichte weitererzählt

ORF1Staffel 1Folge 95vom 08.03.2026
ZIB Magazin Kino: Frankensteins Geschichte weitererzählt

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Folge 95: ZIB Magazin Kino: Frankensteins Geschichte weitererzählt

6 Min.Folge vom 08.03.2026

Frankensteins Braut ist zurück von den Toten. Der 200 Jahre alte Stoff wird regelmäßig neu verfilmt - und diesmal wird es laut, chaotisch und wütend. 100 Jahre nach Viktor Frankenstein und seinen Experimenten kommt "The Bride" als Fortsetzung in die Kinos.

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