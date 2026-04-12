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Folge 100: ZIB Magazin Kino: Idylle trügt in "Normal" & Arnie erhält Ehrentitel
6 Min.Folge vom 12.04.2026
Der Ort Normal im US-Bundesstaat Minnesota scheint seinem Namen zunächst alle Ehre zu machen. Doch für Interims-Sheriff Ullysses, gespielt von Bob Odenkirk, bröckelt die Fassade schnell: Hinter der ruhigen Oberfläche verbirgt sich eine brutale Realität. Die Ulster University in Belfast hat Arnold Schwarzenegger für seine Verdienste im öffentlichen Dienst, seinen Einsatz für die Umwelt und seinen Beitrag zur Kunst die Ehrendoktorwürde verliehen.
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