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ZIB Magazin Kino: Ryan Gosling erobert das All

ORF1Staffel 1Folge 97vom 22.03.2026
ZIB Magazin Kino: Ryan Gosling erobert das All

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Folge 97: ZIB Magazin Kino: Ryan Gosling erobert das All

6 Min.Folge vom 22.03.2026

Ryan Gosling spielt in "Der Astronaut" einen widerwilligen Helden, der die Welt retten muss – echte Astronauten sorgten für maximale Authentizität am Set. Parallel erlebt die klassische DVD ein Comeback, da Streaming-Müdigkeit viele Fans zu physischen Medien wie DVDs und VHS zurückführt.

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