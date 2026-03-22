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Folge 97: ZIB Magazin Kino: Ryan Gosling erobert das All
6 Min.Folge vom 22.03.2026
Ryan Gosling spielt in "Der Astronaut" einen widerwilligen Helden, der die Welt retten muss – echte Astronauten sorgten für maximale Authentizität am Set. Parallel erlebt die klassische DVD ein Comeback, da Streaming-Müdigkeit viele Fans zu physischen Medien wie DVDs und VHS zurückführt.
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