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Folge 96: ZIB Magazin Kino: Die Favoriten bei den Oscars
6 Min.Folge vom 15.03.2026
Lillian Moschen (ORF) präsentierte die Favoriten der wichtigsten Kategorien: "Beste Regie", "Beste Hauptdarstellerin", "Bester Hauptdarsteller" und "Bester Film". Zum ersten Mal wird auch in der Kategorie "Bestes Casting" ein Oscars vergeben. Sendungshinweis: OSCARS - Die Nacht 2026 - Die Show, 16. März 00:00 Uhr
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