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ZIB Magazin Kino: Die Favoriten bei den Oscars

ORF1Staffel 1Folge 96vom 15.03.2026
ZIB Magazin Kino: Die Favoriten bei den Oscars

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Folge 96: ZIB Magazin Kino: Die Favoriten bei den Oscars

6 Min.Folge vom 15.03.2026

Lillian Moschen (ORF) präsentierte die Favoriten der wichtigsten Kategorien: "Beste Regie", "Beste Hauptdarstellerin", "Bester Hauptdarsteller" und "Bester Film". Zum ersten Mal wird auch in der Kategorie "Bestes Casting" ein Oscars vergeben. Sendungshinweis: OSCARS - Die Nacht 2026 - Die Show, 16. März 00:00 Uhr

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