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ZIB Magazin Kino: "How To Make a Killing" und Labubus im Kino

ORF1Staffel 1Folge 99vom 05.04.2026
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Folge 99: ZIB Magazin Kino: "How To Make a Killing" und Labubus im Kino

6 Min.Folge vom 05.04.2026

28 Milliarden Dollar Erbe, sieben gierige Verwandte und ein tödliches Spiel: In der schwarzen Komödie „How to Make a Killing“ kämpft Glen Powell mit bitterbösem Humor gegen familiäre Abgründe und moralische Zerreißproben. Im zweiten Thema wird der Labubus-Trend aufgegriffen: Der Hype um die skurrilen Stofftiere zeigt, wie stark emotionale Markenbindung geworden ist – was als Sammeltrend begann, wächst zum popkulturellen Phänomen, für das manche sogar Grenzen überschreiten würden.

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