Zigby, das Zebra
Folge 10: Zigbys Drache
11 Min.Folge vom 14.01.2026
Es stürmt so heftig, dass Bernie und McMeer allergrößte Mühe haben, nicht wegzu-fliegen. Gleichwohl möchten sie Zigby zu Hause besuchen. Zigby ist bester Dinge. Ist ein so windiger Tag nicht bestens geeignet, einen Drachen steigen zu lassen? Allerdings müssen die drei Freunde dazu erstmal einen Drachen bauen. Der wird dann aber gleich so groß und geräumig, dass er beim Aufsteigen McMeer mit in die Lüfte zieht. Während McMeer durch den Drachenflug einen Riesenspaß hat, sieht es für alle anderen so aus, als schwebe ein sprechendes und sich bewegendes Monster durch die Luft. Ein Monster? Rette sich wer kann!
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Zigby, das Zebra
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Animation, Comedy
Altersfreigabe:
0