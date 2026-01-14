Zum Inhalt springenBarrierefrei
Zigby, das Zebra

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 10vom 14.01.2026
Folge 10: Zigbys Drache

11 Min.Folge vom 14.01.2026

Es stürmt so heftig, dass Bernie und McMeer allergrößte Mühe haben, nicht wegzu-fliegen. Gleichwohl möchten sie Zigby zu Hause besuchen. Zigby ist bester Dinge. Ist ein so windiger Tag nicht bestens geeignet, einen Drachen steigen zu lassen? Allerdings müssen die drei Freunde dazu erstmal einen Drachen bauen. Der wird dann aber gleich so groß und geräumig, dass er beim Aufsteigen McMeer mit in die Lüfte zieht. Während McMeer durch den Drachenflug einen Riesenspaß hat, sieht es für alle anderen so aus, als schwebe ein sprechendes und sich bewegendes Monster durch die Luft. Ein Monster? Rette sich wer kann!

