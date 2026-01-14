Zum Inhalt springenBarrierefrei
Zigby, das Zebra

Zigbys Sicherheitsschutz

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 12vom 14.01.2026
Zigbys Sicherheitsschutz

Zigby, das Zebra

Folge 12: Zigbys Sicherheitsschutz

11 Min.Folge vom 14.01.2026

Bertie, der Perlhuhnjunge, ist noch nie geflogen. Doch als er es mehr aus Zufall denn aus festem Vorsatz einmal tut, da holt er sich gleich eine Beule am Kopf. Zigby bastelt ihm deswegen einen Sicherheitshelm, der allerdings seine Tücken hat. Denn mit dem Ding auf dem Kopf sieht Bertie nur noch die Hälfte. Vor allem sieht er nicht immer, wo er sich hinbewegt. Genau das sorgt erneut für Beulen und blaue Flecken! Bertie ist so erschöpft, dass er sich nur noch in sein Nest legen und schlafen will. Bis – tja, bis der Fußball der Jungs auf einem Baum liegen bleibt und nur einer, der in der Lage ist zu fliegen, den Ball wieder herunterholen kann. Wie wäre es mit Bertie?

