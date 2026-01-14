Zigby, das Zebra
Folge 11: Zigbys Kuchenfabrik
Schlitten fahren und Schneemann bauen auf dem schneebedeckten Berg der Hei-matinsel macht unsere drei Freunde Zigby, Bert und McMeer ziemlich hungrig. Umso schöner, dass McMeer einen so wunderbaren Kokusnus-Kuchen backen kann. Allei-ne sein Duft sorgt schon dafür, dass alle Tiere der Insel angelockt werden und unbe-dingt auch ein Stück haben wollen. Doch es ist nicht genug da. Was tun? Zigby beschließt, mit Hilfe alle seiner Freunde eine Kuchenfabrik zu bauen. Und tatsächlich erzeugt diese Fabrik innerhalb kürzester Zeit Berge von Kokusnuss-Kuchen. So vie-le, daß es bald nichts anderes mehr zu essen gibt. Der Zustand kann auf keinen Fall dauerhaft so bleiben. Wer will schon Tag und Nacht nichts anderes als Kuchen es-sen?
