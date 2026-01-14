Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Zigby, das Zebra

Zigbys Krankenhaus

Studio 100 KidsStaffel 1Folge 19vom 14.01.2026
Zigbys Krankenhaus

Zigbys KrankenhausJetzt kostenlos streamen

Zigby, das Zebra

Folge 19: Zigbys Krankenhaus

11 Min.Folge vom 14.01.2026

Elefantenmädchen Elle sammelt so lange Blaubeeren, bis ihr Rüssel davon wehtut. Eigentlich, so glaubt Zigby, müsste sie in Krankenhaus und sich von einem Arzt un-tersuchen lassen. Doch da es auch der Insel keinen Arzt und auch kein Krankenhaus gibt, beschließt Zigby, die Lücke zu schließen. Genauso wie seine kleine Nichte Zara zieht er sich einen weißen Kittel an, stellt Betten in seinem Haus zur Verfügung und eröffnet – ein Krankenstation mitten im Dschungel! Es braucht nicht lange, und Flamingo Vicky, Bertie und Nilpferd Celine liegen gemeinsam mit Elle als Kranke in den Betten und lassen sich nach Strich und Faden bedienen. Dass Krankenhaus so anstrengend sein könnte, hätte Zigby nicht gedacht. Lange halten weder er noch Zara das durch!

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Zigby, das Zebra
Studio 100 Kids
Zigby, das Zebra

Zigby, das Zebra

Alle 1 Staffeln und Folgen