Zigby und die AnanaspiratenJetzt kostenlos streamen
Zigby, das Zebra
Folge 16: Zigby und die Ananaspiraten
Zigby und seine Freunde finden einen ganzen Haufen Ananas. So viele, dass man damit eine tolle Überraschungsparty für alle anderen Bewohner der Insel ausrichten könnte! Allerdings erst morgen, nicht mehr heute. Heute ist es schon zu spät. Zigby, McMeer und Bertie verstecken die Ananas über Nacht in einer Höhle. Doch leider bleiben sie dort nicht unentdeckt. Die drei Äffchen stöbern sie auf und – weil sie es nicht besser wissen – schwören sie Stein und Bein, dass sie damit das Ananas-Versteck einer Bande von Piraten entdeckt hätten. Es braucht nicht lange, und alle glauben daran, dass sich tatsächlich Piraten auf der Insel befinden. Ein großes Verwirrspiel beginnt.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick