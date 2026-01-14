Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Zigby, das Zebra

Zigby und die Ananaspiraten

Studio 100 KidsStaffel 1Folge 16vom 14.01.2026
Zigby und die Ananaspiraten

Zigby und die AnanaspiratenJetzt kostenlos streamen

Zigby, das Zebra

Folge 16: Zigby und die Ananaspiraten

11 Min.Folge vom 14.01.2026

Zigby und seine Freunde finden einen ganzen Haufen Ananas. So viele, dass man damit eine tolle Überraschungsparty für alle anderen Bewohner der Insel ausrichten könnte! Allerdings erst morgen, nicht mehr heute. Heute ist es schon zu spät. Zigby, McMeer und Bertie verstecken die Ananas über Nacht in einer Höhle. Doch leider bleiben sie dort nicht unentdeckt. Die drei Äffchen stöbern sie auf und – weil sie es nicht besser wissen – schwören sie Stein und Bein, dass sie damit das Ananas-Versteck einer Bande von Piraten entdeckt hätten. Es braucht nicht lange, und alle glauben daran, dass sich tatsächlich Piraten auf der Insel befinden. Ein großes Verwirrspiel beginnt.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Zigby, das Zebra
Studio 100 Kids
Zigby, das Zebra

Zigby, das Zebra

Alle 1 Staffeln und Folgen