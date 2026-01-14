Zigby, das Zebra
Folge 17: Zigby als Superheld
Zigby beschließt, ein Superheld zu sein. Natürlich stehen ihm dabei seine beiden besten Freunde, Bertie und McMeer, mit Rat und Tat zur Seite. Während Zigby also so vielen Inselbewohnern wie irgend möglich tatkräftig zur Seite steht, basteln die beiden anderen einen Notalarm, mit dem unser Held stets erreichbar ist. Ab nun wird Zigby Nacht um Nacht aus dem Bett geklingelt: um jemanden den Rücken zu kratzen oder um eine Bananenschale vom Boden zu entfernen. Auch wenn Zigby die neue Aufgabe großen Spaß macht, merkt er bald, wie anstrengend es ist, ständig für alles und für jeden zur Verfügung zu stehen. Denn niemand hilft sich mehr selbst, sondern alle schreien bei jeder Kleinigkeit sofort nach Zigby. So kann es nicht weiter gehen. Zigby muss schleunigst etwas einfallen. Er hat da auch schon so eine prima Idee…
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick