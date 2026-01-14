Zum Inhalt springenBarrierefrei
Zigby, das Zebra

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 8vom 14.01.2026
11 Min.Folge vom 14.01.2026

Heute bleibt Zigby ganz alleine. Keiner will mit ihm zum Angeln gehen, alle haben ir-gendetwas Wichtiges zu tun. Das macht unser Zebra etwas traurig, jedenfalls so-lange, bis er auf die Idee kommt, sich einen Freund zu basteln, der den ganzen Tag Lust hat, mit ihm zu spielen. Das Kunststück gelingt. Der selbstgebastelte Freund ist über Fernsteuerung lenkbar und macht zunächst viel Freude. Dann allerdings gerät das Ding, das aussieht wie ein Vogelscheuchen-Roboter, außer Kontrolle, und Zigby hat mitsamt seinen Freunden alle Hände voll zu tun, es wieder einzufangen.

Studio 100 International
