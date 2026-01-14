Zigbys selbstgebastelter FreundJetzt kostenlos streamen
Zigby, das Zebra
Folge 8: Zigbys selbstgebastelter Freund
11 Min.Folge vom 14.01.2026
Heute bleibt Zigby ganz alleine. Keiner will mit ihm zum Angeln gehen, alle haben ir-gendetwas Wichtiges zu tun. Das macht unser Zebra etwas traurig, jedenfalls so-lange, bis er auf die Idee kommt, sich einen Freund zu basteln, der den ganzen Tag Lust hat, mit ihm zu spielen. Das Kunststück gelingt. Der selbstgebastelte Freund ist über Fernsteuerung lenkbar und macht zunächst viel Freude. Dann allerdings gerät das Ding, das aussieht wie ein Vogelscheuchen-Roboter, außer Kontrolle, und Zigby hat mitsamt seinen Freunden alle Hände voll zu tun, es wieder einzufangen.
Zigby, das Zebra
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Animation, Comedy
Altersfreigabe:
0