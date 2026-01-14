Zigby, das Zebra
Folge 4: Zigby und Wutzi
Die beiden Äffchen Twink und Wink sind sauer auf ihren Kumpel Stinkie. Deshalb quartiert sich Stinkie vorübergehend bei Zigby ein. Doch das kann nicht lange gut gehen. Zigbys Haus ist nicht für ein Äffchen gemacht. Und überhaupt! Es ist nicht schön, wenn die Affenjungs sich untereinander streiten. Zigby erfindet deswegen einen Wettbewerb, bei dem als erster Preis ein leckerer Bananenkuchen winkt. Den Wettbewerb kann man aber nur gemeinsam oder gar nicht gewinnen: entweder tre-ten alle drei Äffchen gegen Zigby, Bertie und McMeer im Kanufahren an – oder sie haben keine Chance, sich den Schleckermaul-Magen mit der süßen Kuchenköst-lichkeit vollzuschlagen. Was werden sie tun? Werden sich die Äffchen versöhnen?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick