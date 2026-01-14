Zum Inhalt springenBarrierefrei
Zigby, das Zebra

Zigby und Wutzi

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 4vom 14.01.2026
Zigby und Wutzi

Zigby und WutziJetzt kostenlos streamen

Zigby, das Zebra

Folge 4: Zigby und Wutzi

11 Min.Folge vom 14.01.2026

Die beiden Äffchen Twink und Wink sind sauer auf ihren Kumpel Stinkie. Deshalb quartiert sich Stinkie vorübergehend bei Zigby ein. Doch das kann nicht lange gut gehen. Zigbys Haus ist nicht für ein Äffchen gemacht. Und überhaupt! Es ist nicht schön, wenn die Affenjungs sich untereinander streiten. Zigby erfindet deswegen einen Wettbewerb, bei dem als erster Preis ein leckerer Bananenkuchen winkt. Den Wettbewerb kann man aber nur gemeinsam oder gar nicht gewinnen: entweder tre-ten alle drei Äffchen gegen Zigby, Bertie und McMeer im Kanufahren an – oder sie haben keine Chance, sich den Schleckermaul-Magen mit der süßen Kuchenköst-lichkeit vollzuschlagen. Was werden sie tun? Werden sich die Äffchen versöhnen?

Zigby, das Zebra
Studio 100 International
Zigby, das Zebra

Zigby, das Zebra

