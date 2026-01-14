Zigby, das Zebra
Folge 30: Zigbys Müllmannspiel
Weil viel zu viel Müll nicht in der Mülltonne landet, sondern überall herumliegt, be-schließt Zigby, sich mit allen seinen Freunden um das Problem zu kümmern. Sie wollen den Müll einsammeln, und am Ende soll es für die Mitstreiter sogar eine Preisverleihung geben. Unter solchen Voraussetzungen sind die Tiere gerne bereit, über die Insel zu streifen und so viel Müll einzusammeln wie möglich. Allerdings haben sie die Rechnung ohne die drei Äffchen bemacht, die Zigbys schöne Idee durchkreuzen. Sie bringen die Freunde durcheinander und nutzen die Situation ganz eigensüchtig für sich selbst aus. Aber nur so lange, bis Zigby ihnen auf die Spur kommt und das Müllmannspiel doch noch zu einem für alle höchst erfreulichen Ende bringt.
