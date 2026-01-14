Zigby, das Zebra
Folge 31: Zigbys Sternschnuppe
In glühenden Farben schwärmt Zigby davon, wie schön es ist, am heutigen Nachthimmel Sternschnuppen zu beobachten. Da ist es kein Wunder, dass Nest-häckchen Laurence und die kleine Zara unbedingt dabei sein wollen, wenn das Ereignis stattfindet. Kein Problem, denkt sich Zigby! Am besten, die beiden legen sich gleich mal eine Runde schlafen, so dass sie in der Nacht geweckt werden können. Doch schon beginnen die Probleme. Denn bis die beiden Süßen auch nur ein einziges Augen schließen, müssen Zigby und seine Freunde alle Hebel in Bewegung setzen: die Kuscheltiere müssen her, eine Gute-Nacht-Geschichte, absolute Ruhe und so weiter – und so weiter! Als es Nacht wird, sind die Kleinen putzmunter, Zigby und seine Freunde jedoch drohen, in Tiefschlaf zu verfallen.
