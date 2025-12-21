Zimmer frei - Übernachten in besonderer Architektur: TessinJetzt kostenlos streamen
Zimmer frei - Übernachten in besonderer Architektur
Folge 8: Zimmer frei - Übernachten in besonderer Architektur: Tessin
In der achten Ausgabe von „Zimmer frei“ erkundet Martin Traxl das Tessin – die „Sonnenstube der Schweiz“, wo mediterranes Lebensgefühl auf alpine Landschaft trifft. Die Sendung zeigt historische Häuser, moderne Bauwerke und architektonische Highlights wie Mario Bottas Fiore di pietra am Monte Generoso. Von den historischen Anlagen am Monte Verità über rustikale Ferienhäuser bis zu luxuriösen Villen und Grand Hotels am Lago di Lugano und Lago Maggiore – das Tessin verbindet Architektur, Geschichte und Tourismus auf einzigartige Weise. Expertinnen und Experten erläutern dabei auch Nachhaltigkeit, regionale Identität und gesellschaftliche Verantwortung in der Baukultur. Bildquelle: ORF/WDW Filmproduktion/Heribert Senegacnik, Robert Lachowitz
