100 TAGE AUTARK
Folge 25: Tag 25: Erschöpft aber stolz! Das erste Viertel ist geschafft
11 Min.Ab 12
Birnen, Bucheckern und Mini-Äpfel. Johannes sammelt alles auf dem Weg zum anderen Acker ein, was er finden kann. Er sehnt sich nach anderen Geschmäckern und kommt mit seinem Fahrrad nur langsam vorran. Wird sich die Tour lohnen? Die Hoffnung ist groß!
100 TAGE AUTARK
Genre:Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© The Real Life Guys GmbH