Folge 72: Nur noch drei Prozent Körperfett: Ist die drastische Abnahme lebensbedrohlich?
22 Min.Ab 12
Johannes hat im Fitnessstudio erfahren, dass er nur noch drei Prozent Körperfett hat. Das ist mehr als ungesund und besorgniserregend, weshalb er sich ärztlichen Rat einholt. Nachdem er zusätzliche Beschwerden, wie Rückenschmerzen und Atemnot erwähnt, raten ihm die Ärzte zu verschiedenen Tests. Eine Herzschwäche steht im Raum.
100 TAGE AUTARK
Alle 1 Staffeln und Folgen
