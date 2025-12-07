Tag 67: So lange ich noch Spaß daran habeJetzt kostenlos streamen
100 TAGE AUTARK
Folge 67: Tag 67: So lange ich noch Spaß daran habe
20 Min.Ab 12
Johannes hat entschieden, dass er das Experiment beenden wird, solange er körperlich und psychisch "noch nicht ganz kaputt" ist. Die Einsamkeit hat ihm am meisten zugesetzt: "Ich hätte nicht gedacht, dass es mir so viel ausmacht." Obwohl seine Zeit autark in der Natur ihrem Ende entgegengeht, will Johannes aber auf jeden Fall noch die Reuse fertigbauen und damit einen letzten Fisch fangen.
100 TAGE AUTARK
Copyrights:© The Real Life Guys GmbH