100 TAGE AUTARK
Folge 61: Tag 61: Natur pur!
17 Min.Ab 12
Frühstück bei minus fünf Grad? Für Johannes kein Problem! Auf dem heutigen Plan steht der Ausbau seiner Blockhütte: Eine Veranda, ein Steg und ein Schrank sollen her. Dafür werden erst mal Stöcke im Wald gesammelt, weil er alles aus Naturmaterialien bauen möchte.
Copyrights:© The Real Life Guys GmbH