100 TAGE AUTARK
Folge 68: Tag 68: Feuer ohne Feuerzeug?
27 Min.Ab 12
Am vorletzten Tag seiner Challenge will Johannes auf jeden Fall noch eines versuchen: Feuer zu machen - ohne ein Feuerzeug zu benützen. Aber er stellt fest, dass es schon ungemein viel Disziplin braucht, um nur aufzustehen und die Eicheln fürs Kochen vorzubereiten ...
