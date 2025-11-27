Tag 57: Ackerbauer oder Jäger und Sammler?Jetzt kostenlos streamen
100 TAGE AUTARK
Folge 57: Tag 57: Ackerbauer oder Jäger und Sammler?
19 Min.Ab 12
Die heutige Mission lautet: Alles bereit für den ersten Frost zu machen. Johannes hat zwar kaum Energie, schwingt sich aber trotzdem auf sein E-Bike für eine kleine Tour. Außerdem bereitet er die Kohlrabis vor, damit sie nicht schlecht werden.
100 TAGE AUTARK
Genre:Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© The Real Life Guys GmbH