100 TAGE AUTARK
Folge 56: Tag 56: Kohlrabi-Ernte
21 Min.Ab 12
Vor dem ersten Frost muss Johannes sein Kohlrabi-Feld ernten. Ganz schön anstrengend. Zur Belohnung radelt Johannes noch einmal los, um sich im Wald Eicheln für sein Brot zu suchen. Außerdem kommen die Dokumentarfilmer Lukas und Alex vorbei, um einen Blick hinter die Kulissen des Experiments "100 Tage autark" zu werfen.
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© The Real Life Guys GmbH