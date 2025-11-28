Tag 58: Der bisher kälteste TagJetzt kostenlos streamen
100 TAGE AUTARK
Folge 58: Tag 58: Der bisher kälteste Tag
16 Min.Ab 12
Johannes wacht eingemummelt in seinen Schlafsack auf, am Abend zuvor gab es den ersten Frost. Das Thermometer im Blockhaus hat nachts zwei Grad angezeigt. Er schält sich aus dem Bett, macht sich auf den Weg zum See und hofft auf einen guten Fang und ein paar Kastanien unterwegs.
Genre:Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© The Real Life Guys GmbH