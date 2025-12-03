Tag 63: Magische Naturfotos im SchneeJetzt kostenlos streamen
100 TAGE AUTARK
Folge 63: Tag 63: Magische Naturfotos im Schnee
17 Min.Ab 12
Mittlerweile ist es so kalt, dass sogar der Teich zugefroren ist. Johannes steigt aber trotzdem auf sein Fahrrad und nimmt die Kamera mit um ein paar schöne, frostige Naturaufnahmen zu schießen. Und siehe da - einige Waldbewohner lassen sich gerne von ihm ablichten.
