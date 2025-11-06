Tag 36: "Die kleinen Dinge machen den Unterschied"Jetzt kostenlos streamen
100 TAGE AUTARK
Folge 36: Tag 36: "Die kleinen Dinge machen den Unterschied"
16 Min.Ab 12
Johannes hat sich in seiner Blockhütte einen Raum zum Schlafen gebaut und ist natürlich stolz wie Bolle! Die Entschleunigung nervt ihn zwar langsam, aber er versucht trotzdem jeden Tag das Gute zu sehen und die kleinen Dinge zu schätzen.
100 TAGE AUTARK
Genre:Reality
12
Copyrights:© The Real Life Guys GmbH