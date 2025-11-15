100 TAGE AUTARK
Folge 45: Tag 45: Die Batterie ist leer
Den heutigen Tag lässt Johannes ruhig angehen. Die Kombination aus "Abnehmen, wenig essen und erkältet sein" sorgt für Energielosigkeit. Außerdem träumt er regelmäßig vom Tag seiner Rückkehr und einer ordentlichen Mahlzeit...
100 TAGE AUTARK
