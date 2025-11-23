Tag 53: Hurra! Die Rollläden sind daJetzt kostenlos streamen
100 TAGE AUTARK
Folge 53: Tag 53: Hurra! Die Rollläden sind da
19 Min.Ab 12
Soweit so gut! Die Wände der Blockhütte sind alle zu und Johannes hat sich für das Fenster sogar einen schönen Rollladen aus Holz gebaut. Langsam aber sicher wird die Hütte richtig gemütlich und es kann auch endlich richtig eingeheizt werden.
100 TAGE AUTARK
Genre:Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© The Real Life Guys GmbH