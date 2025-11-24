Tag 54: Fischkopfsuppe und Abendessen im T-ShirtJetzt kostenlos streamen
100 TAGE AUTARK
Folge 54: Tag 54: Fischkopfsuppe und Abendessen im T-Shirt
18 Min.Ab 12
Tag 54 beginnt für Johannes mit Bauchschmerzen. Wenigstens hat er beim Angeln Erfolg und fängt einen dicken Karpfen. Die letzte Blockhütten-Wand wird mit Ästen und Lehm abgedichtet und dann steht einem kuschlig-warmen Abendessen im T-Shirt nichts mehr im Wege.
