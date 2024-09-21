1000 Tricks
Folge vom 21.09.2024: 1000 Tricks vom 21.09.2024
15 Min.Folge vom 21.09.2024
Bei 1000 Tricks spukt es: Christoph beschwört Küchengeister und jagt Melly einen Schrecken ein. In der Schule der Magie ist der Strom ausgefallen. Nadja trifft auf eine gruselige Gestalt, die ihren Kopf verliert. Leni erzählt gerne Geschichten über das Gespenst "Tafolox." Ihre Mitschülerinnen und Mitschüler können darüber nur lachen. Lenis Geisterhand bringt sie zum Nachdenken. Vielleicht gibt es "Tafolox" tatsächlich? Bildquelle: ORF
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
0