1000 Tricks
Folge vom 27.09.2024: 1000 Tricks vom 27.09.2024
15 Min.Folge vom 27.09.2024
Habt ihr schon einmal von dem Stein der Weisen gehört? Früher glaubten die Menschen, er könnte Metall in Gold verwandeln. Nikodemus und Lina möchten Gold für ihr Referat zaubern. In der Schule der Magie sind sie genau richtig! Wie kann Lenny seine Schulsachen besonders machen? Mit Zauberei können seine Stifte blitzschnell ihre Farbe wechseln. Melly ist sauer: Christoph hat die neue Lampe kaputt gemacht und versteckt sich deshalb. Könnt ihr herausfinden, wo er sich befindet? Bildquelle: ORF
