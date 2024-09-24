1000 Tricks
Folge vom 24.09.2024: 1000 Tricks vom 24.09.2024
15 Min.Folge vom 24.09.2024
Diesmal möchte Melly ihren grünen Daumen unter Beweis stellen und Spezialblumen pflanzen. Dafür braucht sie Erde, Blumenzwiebel und Wasser. Doch Christoph hat vergessen, die Gießkanne aufzufüllen. Ist es möglich Wasser aus einem leeren Becher erscheinen zu lassen? Julian möchte mit der Kraft seiner Gedanken zaubern. Seine Schwester Nadja macht sich darüber lustig. In der Schule der Magie werden seine Träume wahr! Simons Lieblingsschuhe haben viel zu lange Schuhbänder. Gelingt es Magic Max sie magisch zu kürzen? Bildquelle: ORF
Altersfreigabe:
0