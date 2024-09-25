1000 Tricks
Folge vom 25.09.2024: 1000 Tricks vom 25.09.2024
15 Min.Folge vom 25.09.2024
Manchmal treibt Julian seine Schwester Nadja in den Wahnsinn. Er versucht sie auszutricksen und ihre Schätze wegzunehmen. Auf der Suche nach einem magischen Versteck landet sie in der Schule der Magie. Simon würde gerne so gut pfeifen können wie Lenny. Magic Max hilft ihm seine Mitschülerinnen und Mitschüler zu beeindrucken. Christoph kann es nicht fassen: Melly zaubert aus leeren Schachteln Süßigkeiten! Wie macht sie das? Bildquelle: ORF
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