2 Broke Girls
Folge 1: Reboot in Brooklyn
21 Min.Ab 12
Kellnerin Max hat schon viele Kolleginnen kommen und gehen sehen. Doch die Neue, die ihr Boss Han im Diner eingestellt hat, ist ihr mit Abstand am unsympathischsten: Caroline Channing. Deren stinkreiche Familie hat über Nacht ihr Vermögen verloren, und die verwöhnte Blondine muss nun - wenn auch widerwillig - Geld verdienen. Doch Max macht ihr den Neustart nicht leicht. Und auch mit den eigenwilligen Lebensumständen in Brooklyn kann sich Caroline ganz und gar nicht anfreunden ...
