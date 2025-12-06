2 Broke Girls
Folge 20: Nebenwirkungen
21 Min.Ab 6
Caroline freut sich wahnsinnig, einen Bekannten aus ihrem alten Leben zu sehen - Leo Hutchinson war der Anwalt ihres Vaters. Leider hat er keine gute Nachricht für Caroline: Sie soll vor dem Staatsanwalt zu dem Fall ihres Vaters aussagen. Das Problem: Hutchinson verlangt 1.100 Dollar pro Stunde. Kurzerhand meldet Max sich und ihre Freundin zu einer Medikamentenstudie an. Das nötige Geld ist damit schnell verdient - jedoch mit Nebenwirkungen.
