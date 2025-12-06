2 Broke Girls
Folge 19: Spring Break
21 Min.Ab 12
Steven und Michael, zwei Schwule, die oft im Diner zu Gast sind, machen Max und Caroline ein Angebot: Für 600 Dollar sollen die beiden die Wohnung und ihre Hunde hüten, während das Paar verreist ist. Auch für die Kellnerinnen beginnt im Luxusappartement so etwas wie ein Urlaub. Am Abend spricht Caroline auf einer exklusiven Party eine bekannte Gourmet-Bloggerin an und wirbt für die Cupcakes von Max. Mit der Erholung ist es nun erst einmal vorbei ...
