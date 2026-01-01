Zum Inhalt springenBarrierefrei
2 Broke Girls

ProSiebenStaffel 1Folge 3
Folge 3: Shopping-Krieg

21 Min.Ab 12

Caroline lernt eine neue Lektion: "Shopping" im Second-Hand-Laden. Das anfängliche Entsetzen der einst reichen Blondine weicht bald der Freude über die günstigen Preise. Max entdeckt ein besonderes Schnäppchen: Ein The-Strokes-T-Shirt, das sie sich auf einem Konzert der Band nicht leisten konnte. Doch auch eine gerissene Latina hat es auf das Stück abgesehen und schnappt es Max vor der Nase weg. Gut, dass auch Caroline inzwischen einige Gesetze der Straße verinnerlicht hat ...

