2 Broke Girls
Folge 12: Küchenkrise
21 Min.Ab 12
Max ist verzweifelt: Ihr Ofen hat den Geist aufgegeben und sie muss ihre Cupcake-Produktion einstellen. Um ihrer Freundin aus der Patsche zu helfen, entscheidet sich Caroline schweren Herzens, ein paar ihrer alten Schmuckstücke in Zahlung zu geben. Doch sie muss feststellen, dass weder ihre Ringe noch ihr Name noch so viel wert sind wie früher. Derweil stellt Han die Qualität seiner Mitarbeiter auf den Prüfstand und lässt seine Gäste Bewertungen abgeben.
2 Broke Girls
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2011
12
