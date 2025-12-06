2 Broke Girls
Folge 2: Private Grenzen
21 Min.Ab 12
Max trennt sich endlich von ihrem Freund Robbie. Caroline glaubt, dass sie ihrer neuen Freundin einen Gefallen tut, indem sie den Schwerenöter bittet, seine Klamotten still und heimlich aus der Wohnung zu schaffen. Doch die toughe Max ist stinksauer: Sie hatte sich die Trennungsszene bereits genüsslich ausgemalt und kann nicht glauben, dass sich Caroline in ihr Privatleben einmischt. Ist damit der Plan, gemeinsam ein Cupcake-Geschäft zu eröffnen, schon wieder gestorben?
2 Broke Girls
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2011
