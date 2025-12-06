Zum Inhalt springenBarrierefrei
2 Broke Girls

Der Messie

ProSiebenStaffel 1Folge 8
Der Messie

2 Broke Girls

Folge 8: Der Messie

21 Min.Ab 6

Es fehlt immer noch an Startkapital für das Cupcake-Geschäft: Also beschließt Caroline kurzerhand, auch einen zweiten Job anzunehmen - als persönliche Assistentin. Allerdings gestaltet sich schon ihr erster Auftrag nicht so, wie es sich das verwöhnte Mädchen vorgestellt hat: Sie soll bei einem Messie aufräumen. Unterdessen versucht Max, ihre Gefühle zu Johnny zu ordnen: Sie und der Barkeeper erleben einen romantischen Abend über den Dächern der Stadt. Doch er hat ein Geheimnis.

