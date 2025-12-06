2 Broke Girls
Folge 13: Die geheime Zutat
21 Min.Ab 6
Caroline findet heraus, was die geheime Zutat von Max' "hausgemachten" Cupcakes ist: eine Fertigmischung. Ihr Entsetzen darüber ist jedoch vergessen, als sie kurz darauf eine wunderbare Möglichkeit entdeckt, beim Einkaufen Geld zu sparen - Coupons. Sie wird geradezu süchtig danach und schleppt nun ohne Sinn und Verstand Unmengen von Lebensmitteln nach Hause. Über ihren Wahn vergisst sie sogar, ihr Pferd Chestnut in dessen neuem Heim zu besuchen. Max ist stinksauer.
