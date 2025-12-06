Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 1Folge 18
Folge 18: One Night Stands

21 Min.Ab 12

Edwin, der die Homepage für das Cupcake-Geschäft designt, hat es Caroline angetan. Die beiden verbringen eine Nacht zusammen. Ihre Affäre bleibt jedoch nicht lange geheim. Han und Max haben unterdessen herausgefunden, dass Caroline bald Geburtstag hat. Max lässt sich überreden, eine Party für die Freundin zu schmeißen. Doch weil die Kellnerin chronisch pleite ist, fällt die Feier wenig glamourös aus. Caroline ist dementsprechend enttäuscht - doch dann hat Max eine Idee ...

