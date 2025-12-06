Zum Inhalt springenBarrierefrei
Eröffnung mit Hindernissen

21 Min.Ab 12

Die Eröffnung von Carolines und Max' Dessert-Bar steht bevor. Doch kurz vor dem großen Opening gibt es ein Problem mit der Schanklizenz, da Caroline den Antrag falsch ausgefüllt hat, und der Beamte in der Stadtverwaltung weigert sich vehement, ihnen die Schanklizenz auszustellen. Nun ist guter Rat teuer.

