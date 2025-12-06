2 Broke Girls
Folge 6: Showdown am Flughafen
21 Min.Ab 12
Max backt für die "Anonymen Vielfresser" eine riesige Torte. Han zerstört sie jedoch versehentlich; er versucht zwar, seinen Fauxpas zu verheimlichen, aber Oleg kann seinen Mund nicht halten. Indes bekommt Max von Randy eine Nachricht, die besagt, dass er eine Stunde Aufenthalt am Flughafen Newark hat. Sie entschließt sich, spontan hinzufahren.
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen