2 Broke Girls
Folge 12: Auf dem falschen Raddampfer
21 Min.Ab 12
Caroline und Max sind auf ihrem Trip nach Texas mitten in der Pampa gelandet - ohne Gepäck und Geld. Eher zufällig landen sie auf einem Raddampfer gen New Orleans; die blinden Passagiere fliegen jedoch schnell auf. Max beschließt entmutigt, die Reise abzubrechen. Doch schließlich begegnen Caroline und Max der berühmten Dragqueen RuPaul, die auch in Richtung Texas unterwegs ist. Kurzerhand heften sie sich an ihre Fersen.
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen